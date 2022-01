Zaidu regressa aos treinos e está apto para o Marítimo

JN Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral voltou da CAN, onde esteve ao serviço da Nigéria, e já integrou os trabalhos de preparação para o jogo contra o Marítimo, a contar para a 20.ª jornada da Liga (domingo, às 20.30 horas).

O regresso de Zaidu é importante para compor as laterais defensivas do F. C. Porto que estão privadas de Wilson Manafá, de fora até ao final da época devido a lesão grave, e João Mário, que ainda realiza treino condicionado.

Na mesma condição de João Mário estão Pepe e Marcano, que têm sido ausência prolongada por lesão. Taremi e Uribe também não integraram o treino da equipa principal dos dragões, mas por estarem ao serviço do Irão e da Colômbia, respetivamente.

Com tem sido habitual, Sérgio Conceição valeu-se da equipa B para suprir as lacunas defensivas, com as chamadas de João Marcelo (defesa-central) e João Mendes (defesa-esquerdo), bem como de Gonçalo Borges, este para a frente de ataque.