Zaidu volta aos golos e confirma estatuto talismã

O defesa esquerdo nigeriano inaugurou o marcador no jogo do F. C. Porto com o Bayer Leverkusen, para a Liga dos Campeões, acentuando a influência em encontros importantes dos dragões.

Zaidu Sanusi desbloqueou o jogo com o Bayer Leverkusen, ao apontar o primeiro golo, no triunfo (2-0) do F.C. Porto, frente à equipa teutónica.

Foi a primeira vez que o defesa nigeriano marcou, após ter assinado o golo do título portista, a 7 de maio deste ano, na Luz, no clássico frente ao Benfica, numa vitória por 1-0. Passados 150 dias voltou a faturar: "Foi bom e ajudou a garantir os três pontos", disse o lateral esquerdo, na "flash" após o jogo com os alemães.