Zainadine prolonga contrato com Marítimo até 2024

O Marítimo anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o defesa moçambicano Zainadine, de 33 anos, por mais dois anos.

"Ontem [quarta-feira], durante a tarde, Zainadine renovou contrato com o Marítimo até 2024", publicou esta manhã de quinta-feira o clube verde rubro, relembrando a chegada do subcapitão maritimista na época 2016/2017, cedido a título de empréstimo pelo clube chinês Tianjin Teda.

Os leões do Almirante Reis obtiveram os direitos desportivos do internacional moçambicano em janeiro de 2019, após uma época e meia de empréstimo.

O patrão da defesa insular "cedo reivindicou primazia entre os eleitos dos treinadores", segundo o emblema madeirense, recordando que o moçambicano é o sétimo jogador da história do clube com mais minutos [14272 minutos] na Liga Portugal, tendo superado no encontro diante do Tondela (derrota caseira por 1-3) o tempo de utilização do avançado canadiano Alex Bunbury, o melhor marcador do clube.