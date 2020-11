Zamalek de Jaime Pacheco na final da Liga dos Campeões Africanos

JN Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da vitória por 1-0 na primeira mão, o Zamalek, treinado por Jaime Pacheco, venceu esta quarta-feira o Raja Casablanca por 4-1, no Estádio Internacional do Cairo, e apurou-se para a final da Liga dos Campeões Africanos.

Todos os golos desta partida surgiram na segunda parte e os primeiros a marcar até foram os marroquinos, por intermédio de Ben Malango, aos 47 minutos. Sassi igualou a partida aos 61, Mostafa Mohamed bisou (85 e 88), surgindo Bencharki a estabelecer o resultado final, um minuto depois dos 90.

Na final da prova, marcada para dia 27 do presente mês, o Zamalek vai encontrar outra equipa egípcia, no caso o Al Ahly que, nas meias finais, deixou para trás os marroquinos do Wydad.