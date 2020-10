Zamalek de Jaime Pacheco nos quartos de final da Taça do Egipto

JN/Agências Hoje às 00:06 Facebook

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final da Taça do Egipto, ao vencer, no Cairo, o Smouha por 2-1, no prolongamento, após o empate 1-1 registado no tempo regulamentar.

Salah Mohsen adiantou os visitantes aos 55 minutos, mas Emam Ashour repôs a igualdade para o Zamalek, aos 81, pouco depois de Mahmoud Alaa ter desperdiçado uma grande penalidade favorável à formação do Cairo.

No prolongamento, Ahmed Sayed garantiu a vitória e consequente apuramento do conjunto comandado por Jaime Pacheco, aos 114 minutos.

Esta foi a segunda vitória de Pacheco à frente do Zamalek, depois de se ter estreado com um triunfo por 1-0 sobre o Al-Masry, para o campeonato, na semana passada.

Nos quartos de final da Taça do Egipto, o Zamalek vai defrontar o Abu Qir Semad.