Zamalek de Jesualdo Ferreira reforça liderança na Liga do Egito

O Zamalek, do português Jesualdo Ferreira, reforçou o comando na Liga de futebol do Egito com uma vitória por 2-1 no Cairo, ante o El Sharqia Dokhan, na 17.ª jornada da prova.

Omar El Said fez o 1-0 para o Zamalek, aos 40 minutos, com o El Sharqia Dokhan a empatar aos 65, com o autogolo de Mahmoud Hamdi El Wensh.

Foi preciso esperar pelo minuto 90+1 para o golo de Zizo desempatar o jogo e o Zamalek, finalmente, poder festejar a vitória.

Com 41 pontos, o Zamalek tem agora mais oito do que o Al Ahly, que tem, contudo, três jogos em atraso, e que esta jornada cedeu um empate 1-1 frente ao Ceramica Cleopatra.