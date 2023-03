Zanetti: "Há que respeitar o Benfica"

O vice-presidente do Inter de Milão Javier Zanetti reagiu ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Benfica, explicando que as águias têm de ser respeitadas.

"Não há adversários fáceis, temos de respeitar muito o Benfica, porque nesta Champions está a demonstrar ser uma equipa muito importante e vamos preparar o jogo da melhor maneira", começou por dizer Javier Zanetti.

"Vamos encontrar um clima muito quente, mas faz parte do futebol. Acho que o Benfica tem jogadores de grande qualidade, tem um jogador como Otamendi, que conheço muito bem porque é argentino e é muito importante na defesa. Esperemos poder chegar bem a esta partida", acrescentou o dirigente.

O Benfica defronta o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a primeira mão a ser disputada no Estádio da Luz a 11 ou 12 de abril. A segunda mão disputa-se na semana seguinte, a 18 ou 19 de abril.