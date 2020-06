JN Ontem às 23:21 Facebook

O F. C. Porto desperdiçou, esta terça-feira, na Vila das Aves, a oportunidade de aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o Benfica, segundo, ao não conseguir mais do que uma igualdade a zero frente ao Aves, na 27.ª jornada da Liga. As águias estão agora a três pontos e jogam na quarta-feira em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

Os primeiros 45 minutos foram de total domínio dos dragões, que criaram várias oportunidades para fazerem funcionar o marcador.

Aos 22 minutos, o avançado portista Zé Luís desperdiçou um penálti, ao atirar fraco e permitir a defesa do guarda-redes Fábio Szymonek.

Veja o lance que deu origem ao penálti, aos 22 minutos:

Os azuis e brancos continuaram a procurar espaços na área contrária para criar perigo e esteve iminente o golo, mas a defesa avense conseguiu manter o marcador a zero.

No segundo tempo, os azuis e brancos voltaram a entrar mais fortes, focados em marcar. Aumentaram a pressão no ataque, mas apesar das várias situações, não conseguiram desfazer o nulo.

Apesar do desfecho, o F. C. Porto continua a liderar a Liga, com três pontos de vantagem sobre Benfica, que tem a possibilidade de anular a diferença se vencer fora o Rio Ave. O Aves continua a ser o lanterna-vermelha.

Veja o resumo da partida: