Zé Luís ficou fora da convocatória do F. C. Porto e não gostou

JN Ontem às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Zé Luís não faz parte dos planos de Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, para a final da Taça de Portugal, uma decisão que terá deixado algo descontente o cabo-verdiano a ver pela mensagem que partilhou esta sexta-feira nas redes sociais.

"Não vou estar presente no campo para ajudar os meus colegas, mas estarei para os apoiar porque todos contam, fiz parte desta caminhado querendo ou não...", escreve o jogador numa mensagem a acompanhar uma foto do plantel a celebrar o título nacional, publicada nas "instastories" do Instagram.

Zé Luís, de 29 anos, disputou esta temporada 31 jogos pelos dragões, três deles na Taça de Portugal, e apontou 10 golos em todas as competições.