O F. C. Porto adiantou-se no marcador no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, por intermédio de Zé Luís. O avançado cabo-verdiano não faturava desde o jogo com o Paços de Ferreira, para a Liga, disputado a 2 de dezembro de 2019. No entanto, o Ac. Viseu reagiu bem e empatou a partida 12 minutos depois, por João Mário. A segunda mão está marcada para quarta-feira, dia 12 de fevereiro, no Estádio do Dragão. Antes disso, os dragões defrontam o Benfica, em casa, para o campeonato, no sábado.

O lance do golo portista começa com uma recuperação de Vítor Ferreira que, depois, fez um passe de desmarcação para Zé Luís. O avançado rematou cruzado e deixou o F. C. Porto em vantagem sobre o Ac. Viseu.

O empate da equipa beirã começa com um cruzamento de Kelvin e é concluído de cabeça, por João Mário, num voo entre os defesas portistas.

Fique, agora, com o resumo da partida que terminou empatada a uma bola.