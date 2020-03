Zé Luís partilha mensagem de apoio aos cabo-verdianos

JN Hoje às 18:32 Facebook

O avançado Zé Luís, do F. C. Porto, partilhou este domingo um vídeo com uma mensagem de apoio dirigida aos compatriotas em Cabo Verde sobre a prevenção contra do Covid-19, acompanhada de imagens dos treinos que tem feito durante a paragem dos campeonatos.

"Olá povo cabo-verdiano, gostaria de mostrar todo o meu apoio a todos vós e esperar que, neste momento delicado, sejam todos responsáveis e conscientes do que se passa.​​​​​ Quero pedir-vos que sigam as orientações de prevenção desta doença e que se mantenham protegidos dentro de casa e só saiam de casa se for para bens essenciais e coisas indispensáveis", diz o jogador na mensagem em crioulo publicada na página oficial que tem na rede social do Instagram.