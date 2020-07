Zenit sagra-se campeão russo pela sexta vez

JN/Agências Ontem às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Zenit de São Petersburgo sagrou-se, este domingo, bicampeão russo e alcançou o sexto título do história, ao vencer em Krasnodar por 4-2, na 26.ª jornada.

A formação de São Petersburgo, líder da prova, com 62 pontos, aproveitou da melhor maneira o tropeção do segundo classificado Lokomotiv Moscovo, dos portugueses Éder e João Mário, que empatou sem golos com o Sochi, no sábado, e ficou a 13 da liderança.

O iraniano Sardar Azmoun, aos 05 e 52 minutos, Dzyuba (45+1) e Alex Sutormin (72) anotaram os golos do Zenit, enquanto Daniil Utkin, com um bis (29 e 50), atenuou o resultado para a equipa local, que contou com o português Manuel Fernandes em campo a partir dos 75 minutos.

Com seis campeonatos conquistados, o Zenit igualou o CSKA Moscovo, sendo que o Spartak Moscovo é o mais titulado clube russo, com 10 troféus conquistados.