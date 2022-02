Zenit vence Benfica e afasta águias dos "quartos" da Champions

JN/Agências Ontem às 22:23 Facebook

Os russos do Zenit venceram, esta terça-feira, o Benfica, por 3-0, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões em voleibol e afastaram matematicamente os encarnados dos quartos de final.

Embora faltem duas jornadas (três pontos por vitória), este triunfo coloca a equipa de São Petersburgo a dividir a liderança com os alemães do Berlim, com nove pontos, ao passo que o Benfica é último, com zero, atrás dos sérvios do Vojvodina, próximos adversários dos 'encarnados' nos jogos em falta.

Depois de terem averbado três derrotas em outros tantos jogos -- Zenit, na Rússia, por 3-0, e em casa com o Berlim (3-1) e administrativamente na Alemanha por 'falta de comparência' devido ao surto de covid-19 de que os 'encarnados' foram vítimas, e por não terem encontrado datas no calendário para reagendar este jogo -, os comandados de Marcel Matz entraram para a partida de hoje sem pressão e sem grandes aspirações na 'Champions'.

O trabalho desenvolvido pela equipa técnica do Benfica permitiu que a equipa chegasse este ano à fase de grupos da Liga dos Campeões, repetindo a façanha de 2019/20, pelo que esta é, como Marcel Matz já o referiu, uma fase de aprendizagem e crescimento.

Como seria de esperar, os russos dominaram o encontro, com o Benfica a fazer pela vida e, a espaços, a dar algum brilho essencialmente com os remates junto à rede.

O 25-16 no final do primeiro 'set' era esclarecedor da superioridade dos forasteiros, finalistas vencidos da Taça CEV da temporada passada, pelo que, no segundo parcial, quando o Benfica se colocou na condição de vencedor (6-5), com o ponto conquistado por Raphael Oliveira, o pavilhão da Luz foi ao rubro, contudo Ivan Iakovlel fez o empate (9-9) e, logo de seguida, os russos recolocaram-se em vantagem vencendo por 25-18.

O Zenit entrou no terceiro parcial sem fazer rotação da equipa, manteve os mesmos sete jogadores ao longo de todo o jogo e um eventual cansaço ou desgaste não era visível, sinal de que os argumentos eram bem diferentes. Já Marcel Matz ia aproveitando para dar minutos à equipa no escalão máximo do voleibol de clubes.

O ponto conquistado por Aaro Nikula, no terceiro e derradeiro 'set', ainda colocou, à semelhança do anterior, o Benfica a vencer (9-8), contudo o Zenit estava com 'pressa' e rapidamente recuperou a posição, acabando por selar o 3-0 com o serviço perdido por Pablo Machado (25-16).