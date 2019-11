Zenit vence e iguala Lyon no grupo do Benfica

Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Zenit venceu, esta quarta-feira, em casa o Lyon por 2-0, na quinta e penúltima jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, no qual está inserido o Benfica, enquanto Valência e Chelsea empataram (2-2).

Com golos de Dzyuba, aos 42 minutos, e Ozdoev, aos 84, os russos venceram os franceses e chegaram aos sete pontos, os mesmos do adversário e a dois do líder Leipzig, que recebe o Benfica, que é último com três.

Num jogo equilibrado em São Petersburgo, até foi o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, o mais atacante, mas um pontapé de canto de Douglas Santos encontrou a cabeça de Dzyuba, para o primeiro golo do encontro.

No segundo tempo, e depois de substituições infrutíferas para a equipa francesa, Zhirkov entrou aos 81 e, três minutos depois, ajudou a decidir a partida: assistiu Ozdoev com um pequeno toque, para o remate do russo à entrada da área.

O Zenit segue agora em segundo, com vantagem sobre o Lyon, à entrada para a última ronda da fase de grupos, em que vai visitar o Benfica em Lisboa.

No grupo H, os dois líderes encontraram-se em Valência, com a equipa da casa a desperdiçar, nos últimos minutos, uma série de remates que lhe dariam a vitória, já depois de Kepa defender um penálti de Parejo.

Antes, o ex-Benfica Rodrigo encontrou Soler para o primeiro golo, aos 40, um minuto antes de o croata Kovacic igualar, num remate de fora da área.

No segundo tempo, e já sem o belga Batshuayi, que saiu lesionado ao intervalo, a equipa de Frank Lampard colocou-se em vantagem aos 50, graças a um golo do norte-americano Pulisic, num lance polémico em que os 'che', que tiveram Thierry Correia no banco, pediram falta de Zouma.

Depois de Kepa defender o penálti do 'capitão' Parejo, um Valência errático conseguiu ainda assim igualar, num cruzamento do dinamarquês Wass que acabou por bater no poste e entrar, aos 82, antes de os espanhóis desperdiçarem várias oportunidades de golo.

Antes do Lille-Ajax, pelas 20:00, Valência e Chelsea somam oito pontos, na frente do grupo, contra sete dos holandeses e apenas um dos franceses.