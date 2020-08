Zenit vence Lokomotiv de Éder e conquista Supertaça da Rússia

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

O Zenit São Petersburgo, campeão russo, conquistou, esta sexta-feira, a Supertaça da Rússia, ao vencer o Lokomotiv Moscovo (2-1), numa partida em que o avançado internacional português Éder foi titular pela equipa da capital.

A equipa de São Petersburgo abriu o marcador aos 14 minutos, pelo ponta de lança Artem Dzyuba, e aumentou a vantagem já na segunda parte, aos 69, pelo médio Magomed Ozdoev, mas o Lokomotiv reentrou na discussão do troféu, ao reduzir três minutos depois, aos 72, pelo central croata Vedran Corluka.

Éder, autor do golo que valeu à seleção portuguesa a conquista do ​​​​​​​Euro2016, em França, foi titular na equipa do Lokomotiv, mas acabou por ser substituído aos 62 minutos, por Fedor Smolov, numa altura em que a sua equipa perdia por 1-0.