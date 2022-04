Zequinha eleito o melhor jogador da Liga 3 em março

JN Hoje às 15:49 Facebook

No último mês, o goleador sadino apontou o golo que apurou o V. Setúbal para a fase de subida à Liga 2.

Zequinha, avançado do V. Setúbal, foi eleito o melhor jogador do mês de março da Liga 3, numa votação que reuniu as escolhas dos capitães das equipas que participam na prova.

A viver uma boa fase, com três golos apontados nos últimos quatro jogos, o experiente atacante, de 35 anos, foi decisivo no triunfo dos sadinos frente ao Alverca (1-0), que carimbou o apuramento dos setubalenses para a fase de subida da Liga 3.

Esta temporada, Zequinha leva sete golos apontados e uma assistência, nos 14 jogos em que participou.