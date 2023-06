Zicky Té apresenta candidatura ao golo do ano

JN Hoje às 18:09 Facebook

Pivot do Sporting apontou um golo de elevada nota artística, no terceiro jogo da final da Liga de futsal, frente ao Benfica.

O pivot do Sporting abriu o marcador do terceiro jogo da final da Liga Placard, de futsal, com um golo que fez levantar os adeptos presentes no Pavilhão João Rocha.

Depois de fintar Arthur, Zicky Té enganou o guarda-redes benfiquista com um "elástico", rematando, depois, para o fundo da baliza, lance que deixou em delírio os adeptos da equipa da casa, que aplaudiram efusivamente a jogada desenhada pelo pivot dos leões.

O melhor mesmo é ver o vídeo.