Zidane agradece ao "grande capitão" Sérgio Ramos

O ex-treinador do Real Madrid Zinedine Zidane agradeceu esta quinta-feira a Sérgio Ramos a "história que juntos escreveram" no clube merengue e qualificou o central espanhol como uma "lenda" e um "grande capitão".

"Lenda. Foi um grande prazer e uma honra tê-lo como companheiro e jogador! Um grande capitão para a história. Muito obrigado por tudo", escreveu nas redes sociais, ao lado de uma foto em que está com Sérgio Ramos com o último troféu da Liga que ambos conquistaram ao serviço do Real Madrid.

O futebolista internacional espanhol Sérgio Ramos disse hoje que "ninguém está preparado para dizer adeus ao Real Madrid", numa cerimónia de homenagem efetuada após o anúncio da saída do defesa central, após 16 épocas no clube.