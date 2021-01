Zidane falha treino do Real Madrid após contacto com infetado

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, falhou esta quinta-feira o treino dos merengues depois de ter estado em contacto direto com uma pessoa que testou positivo à covid-19, ficando em quarentena à espera dos resultados de exames.

A presença de Zidane, que está em isolamento no seu domicílio, na partida do Real Madrid frente ao Pamplona, no sábado, será uma incógnita até serem conhecidos os resultados dos testes agora efetuados.

Depois, a decisão de autorizar a sua presença no jogo da 18.ª jornada do campeonato espanhol fica nas mãos da La Liga, a entidade que gere as competições profissionais em Espanha.