Zidane rejeita proposta milionária para treinar Al Nassr de CR7

Treinador francês terá rejeitado a possibilidade de orientar o conjunto onde alinha Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane terá rejeitado uma proposta do Al Nassr, clube do campeonato saudita onde joga Cristiano Ronaldo, para orientar a equipa.

O técnico francês está desempregado há duas épocas, desde que saiu do comando do Real Madrid, no final da época 2020/21, mas não parece disposto a voltar ao ativo para treinar a equipa onde joga Cristiano Ronaldo.

De acordo com o meio de comunicação francês Foot Mercato, o clube saudita estaria disposto a oferecer um contrato de dois anos a Zidane, no valor de 150 milhões de euros (75 milhões de euros por época), quantia que não terá sido suficiente, para convencer o antigo médio a mudar-se para a Península Arábica. Zidane estará à espera de uma oportunidade num clube de topo, numa das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), para retomar a carreira.

O Al Nassr, que segue em segundo lugar na liga saudita, com três pontos de desvantagem em relação ao líder Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, a duas jornadas do fim do campeonato, está à procura de um novo treinador para substituir Dinko Jelicic, que assumiu o cargo, interinamente, quando o treinador principal, Rudi Garcia, acordou a rescisão de contrato com o clube, em abril.