Zivkovic e Battaglia de saída, Taremi a chegar

Com os dias quentes de verão chegam também transferências que têm colocado o mercado nacional completamente a ferver. Em Lisboa, Benfica e Sporting continuam a arrumar as casas, sendo que Zivkovic e Battaglia, respetivamente, disseram adeus aos clubes. Já para os lados do Dragão, a chegada de Taremi é cada vez mais uma certeza. Depois do pai do avançado iraniano ter confirmado a transferência, foi a vez de um amigo do jogador do Rio Ave ter revelado que o negócio está consumado.

F. C. Porto: Já ninguém acredita que Taremi não vai vestir a camisola dos dragões. Nos últimos dias deram-se passos decisivos nesse sentido e, esta quarta-feira, um amigo do avançado afirmou que a transferência para o F. C. Porto está consumada. "A transferência do Mehdi para o F. C. Porto é definitiva e estou satisfeito com isso, porque eu também queria que ele fosse para o F. C. Porto", disse Alireza Samimi, amigo de Taremi e guarda-redes de futsal da seleção iraniana.

Benfica: Zivkovic rescindiu com o Benfica. O sérvio, que chegou à Luz em 2016, há muito que não entrava nas contas de Jorge Jesus e representava uma larga fatia do teto salarial disponível da SAD. Na época passada, Zivkovic disputou apenas quatro jogos.

Sporting: Após três anos em Alvalade, Rodrigo Battaglia confirmou através das redes sociais que vai deixar o clube. "Obrigado a todos os sportinguistas por estes três anos cheios de intensidade. Tive a oportunidade de ganhar títulos, jogar a Liga dos Campeões e chegar à minha seleção", escreveu o médio, que fez 88 jogos pelos leões.

Paços de Ferreira: João Amaral vai representar os castores na época 2020/2021. O Lech Poznan, da Polónia, confirmou o novo acordo de cedência do jogador de 28 anos, que já tinha sido emprestado à equipa pacense desde janeiro da temporada passada.



Chelsea: Ben Chilwell é reforço para 2020/21. O defesa-esquerdo inglês, de 23 anos, assinou contrato até 2025 e custou cerca de 55 milhões de euros aos cofres dos londrinos. "Estou radiante por assinar pelo Chelsea e só penso em poder juntar-me a esta jovem equipa, liderada pelo Frank Lampard, para ganharmos títulos na próxima época", disse.

Leicester: Nos Foxes desde 2012/13, Jamie Vardy renovou até 2023. Recorde-se que o avançado, de 33 anos, continua a exibir-se a grande nível e, na época passada, foi mesmo o melhor marcador da Premier League, com 23 golos.

Manchester United: Os red devils anunciaram a renovação de contrato com Dean Henderson. O guarda-redes, de 23 anos, fica agora ligado ao United por cinco épocas, com mais uma de opção.