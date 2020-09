JN Hoje às 18:50 Facebook

Após ter rescindido com o Benfica, Zivkovic foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do PAOK. O internacional sérvio muda-se para a equipa que vai defrontar as águias na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Zivkovic que assinou um contrato válido para as duas próximas temporadas, vai passar a ser treinado pelo português Abel Ferreira.

Ao serviço dos encarnados, Zivkovic realizou 88 jogos, tendo apontado quatro golos.