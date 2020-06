Zivkovic publica foto ao lado de Weigl e mostra ferimentos

Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador sérvio tem o olho direito tapado, na sequência do ataque ao autocarro do Benfica após o empate com o Tondela. Médio alemão diz que "tiveram sorte" e estão todos bem.

Zivkovic, jogador do Benfica publicou uma fotografia nas redes sociais ao lado de Weigl para mostrar aos adeptos que ambos estão bem, após o ataque ao autocarro dos encarnados após o empate (0-0) com o Tondela. Pode ver-se que o jogador sérvio tem o olho direito tapado, na sequência dos ferimentos provados pelos estilhaços dos vidros.

"Gostaríamos de informar que estamos bem. Infelizmente, não podemos justificar este comportamento. No entanto, garantimos que continuaremos a lutar pelo Benfica e continuaremos a dar tudo", escreveu Zivkovic nas redes sociais.

Após o ataque ao autocarro as casas de alguns jogadores do Benfica foram grafitadas com mensagens ameaçadores, entre elas a de Pizzi.

Entretanto, Weigl também reagiu ao ataque ao autocarro e publicou a seguinte mensagem nas redes sociais:

"Quero que todos saibam que estou bem. Tivemos mesmo sorte! Todos cometemos erros, mas houve uma linha que foi ultrapassada. Atirar pedras a um autocarro, sem querer saber se alguém vai magoar-se? Eu sei que os verdadeiros adeptos do Benfica não são assim", escreveu o médio alemão.

O jogador mostra-se ainda surpreendido pela onda de violência ter acontecido durante uma altura em que o mundo combate contra a pandemia da covid-19: "Especialmente nas últimas semanas e nos últimos dias deviam-nos ter ensinado que é melhor estarmos unidos em vez de estarmos literalmente a atirar pedras uns aos outros. Obrigado pelas mensagens simpáticas, estou sensibilizado pela preocupação de todos".