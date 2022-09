Zlatan Ibrahimovic recupera de lesão isolado numa floresta

JN Hoje às 18:24 Facebook

Figura incontornável do futebol mundial, Zlatan Ibrahimovic mostrou, nas redes sociais, como está a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo: sozinho, numa floresta na Suécia que comprou, por 3 milhões de euros, em 2020.

Não sendo propriamente fácil, Zlatan Ibrahimovic continua a surpreender o mundo do futebol. A recuperar de uma lesão grave no joelho esquerdo, o internacional sueco, de 40 anos, está a cumprir o plano de recuperação, isolado, numa floresta da Suécia, da qual é proprietário de há dois anos para cá.

O goleador do AC Milan postou no Instagram um vídeo em que mostra a cabana onde está instalado e exibe o físico em alguns dos exercícios a que está obrigado a cumprir.

No final da última época, o AC Milan revelou que Zlatan Ibrahimovic iria ser operado ao joelho esquerdo para debelar uma lesão no ligamento cruzado anterior. O regresso aos relvados do avançado sueco deverá acontecer apenas em 2023.