Zouma arrependido de pontapear e dar estaladas ao seu gato

O West Ham, clube do defesa internacional francês Zouma, diz não perdoar crueldade contra animais. Polícia local revelou que não vai investigar as imagens publicadas nas redes sociais.

Kurt Zouma deixou-se filmar a pontapear e a dar estaladas ao seu gato, o vídeo parou nas redes sociais e a polémica rapidamente estalou.

O defesa central francês, atualmente no West Ham, apressou-se a desculpar-se "a todos os que se sentiram ofendidos com o vídeo" e a assegurar que os seus dois gatos "estão de boa saúde". "Eles são amados por toda a família. Esta foi uma situação isolada", garantiu.

Apesar das justificações, o West Ham já veio a público condenar as ações do jogador, garantindo que "não perdoa qualquer crueldade contra animais".

Para a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, instituição britânica que promove o bem-estar de animais, "é inaceitável pontapear ou agredir um animal, em qualquer contexto", descrevendo as imagens publicadas nas redes sociais e partilhadas pelo jornal inglês The Sun como "perturbadoras".

Apesar do mediatismo que o caso ganhou em Inglaterra, as autoridades policiais decidiram não investigar as imagens.