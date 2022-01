Zverev crítico: "Alguns jogadores têm covid"

JN Hoje às 18:41 Facebook

Polémica em volta do Open Austrália continua, após as declarações do número 3 do mundo, afirmando que "alguns jogadores" estão a jogar infetados.

"Acho que alguns jogadores já tinham o coronavírus quando chegaram e que alguns jogadores têm agora. Não estamos a ser testados, pelo que, se fôssemos testados, provavelmente haveria mais positivos do que há neste momento", afirmou o alemão, horas depois de Ugo Humbert ter testado positivo à covid depois de ter sido derrotado por Richard Gasquet.

"Temos permissão para sair e fazer o que quisermos e assim é natural que mais pessoas fiquem infetadas. Não quero sair para restaurantes, nem para fora do meu hotel. Não quero correr o menor risco", acrescentou.

Zverev, 3.º classificado do ranking ATP, defronta o número 124 Radu Albot, à procura de um lugar nos oitavos de final.