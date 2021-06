Zverev estreia-se em meias-finais de Roland Garros

Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Alemão Alexander Zverev afastou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina com um esclarecedor 3-0 e aguarda pelo vencedor do duelo entre Daniil Medveved e Stefanos Tsitsipas.

Foi uma limpeza. Alexander Zverev, número 6 mundial, afastou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 3-0, em pouco mais de uma hora e meia de jogo, e avança para as primeiras meias-finais da carreira em Roland Garros. O seu próximo adversário sairá de um dos duelos mais aguardados dos quartos-de-final, entre o russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas, números 2 e 5 do ranking ATP, respetivamente.

Apesar dos números esclarecedores com que fechou o encontro, Zverev não se livrou de um susto no set inicial. O alemão perdeu o seu primeiro jogo de serviço, mas conseguiu recuperar do deslize e fechou o primeiro parcial com 6-4 a seu favor. Os dois jogos seguintes tiveram pouca história, com "Sasha" a aplicar um duplo 6-1 ao espanhol, número 46 da hierarquia mundial.

Ainda esta terça-feira, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas decidem quem se junta a Zverev numa das meias-finais de Roland Garros. No outro lado do quadro, Rafael Nadal, que procura o 14.º título no "grand slam" francês, defronta o argentino Diego Schartwman, enquanto Novak Djokovic, que lidera o ranking ATP, defronta o italiano Matteo Berrettini.