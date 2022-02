Zverev pede desculpa por comportamento "inaceitável"

Hoje às 17:05 Facebook

O alemão Alexander Zverev apresentou desculpas públicas pelo "inaceitável" acesso de cólera que motivou a desclassificação do torneio de Acapulco (México), ao bater violentamente com a raqueta na cadeira do árbitro.

"Aquilo não deveria ter acontecido, não tenho desculpa. Peço desculpa aos meus admiradores, ao torneio e a este desporto que adoro. Como sabem, dou tudo dentro do 'court'. Na terça-feira, dei em demasia", lamentou Zverev, em publicação divulgada no Instagram.

Depois de perder na primeira ronda de pares, ao lado do brasileiro Marcelo Melo, frente ao britânico Lloyd Glasspool e ao finlandês Harri Heliovaara, Zverev, terceiro classificado do 'ranking' mundial, bateu três vezes com a raqueta, de forma violenta, na cadeira do árbitro.

O tenista, de 24 anos, revelou ter pedido desculpa em privado ao juiz pelo comportamento "inaceitável" - pelo qual poderá sofrer mais sanções -, assinalando que vai utilizar os próximos dias "para refletir" e assegurar-se que algo semelhante "não volta a acontecer".

A organização do torneio de Acapulco anunciou ontem a desclassificação de Zverev, que era o campeão em título, por conduta antidesportiva, pelo que o segundo cabeça de série da prova da ATP, em piso duro, ficou afastado da segunda ronda de singulares, na qual deveria defrontar o compatriota Peter Gojowczyk.