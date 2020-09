Zverev pela primeira vez nas meias-finais do US Open

JN Ontem às 23:50 Facebook

O alemão Alexander Zverev, quinto cabeça de série, qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao vencer o croata Borna Coric, 27.º pré-designado.

Apesar de ter começado mal e perdido o primeiro set, Zverev encheu-se de confiança e acabou por dar a volta ao resultado, por 1-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-1), 6-3, ao cabo de três horas e 24 minutos.

Pela segunda vez nas meias-finais de um torneio do Grand Slam, depois de ter chegado a essa fase no Open da Austrália deste ano, Zverev vai tentar chegar à primeira final, defrontando o vencedor do encontro entre o espanhol Pablo Carreno-Busta (20.º cabeça de série) e o canadiano Denis Shapovalov (12.º).