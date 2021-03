Consumo de eletricidade aumenta 21% em fevereiro

JN/Agências Hoje às 11:33 Facebook

O consumo de eletricidade no setor doméstico aumentou 21% em fevereiro, face ao período homólogo, enquanto nos serviços desceu 23%, devido à pandemia.

"Os efeitos da pandemia continuam-se a fazer sentir no consumo de energia elétrica", com o setor doméstico a registar uma subida de 21% em fevereiro, de acordo com o boletim de fevereiro da eletricidade, divulgado pela Agência para a Energia (Adene).

No sentido inverso, o consumo de eletricidade no setor dos serviços caiu 23%, no mesmo período.

As restrições às deslocações também se fizeram sentir no consumo de derivados do petróleo, que registou quebras de 27% no gasóleo, 39% na gasolina e 81% no "jet fuel" (combustível para aeronaves), face a fevereiro do ano passado, antes da pandemia.

Por sua vez, o consumo de gás natural no setor doméstico registou também uma subida de 22% no período em análise, "efeito das medidas de confinamento", apontou a Adene. No setor dos serviços, o consumo de gás natural desceu 20%.