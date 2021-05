Estado e municípios têm cada vez menos trabalhadores em casa

Carla Sofia Luz e João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:11 Facebook

Em 84 autarquias, 51 reduziram número de funcionários no domicílio, de 2020 para 2021. Teletrabalho perde força no funcionalismo público. Parlamento discute nova lei, esta quarta-feira.

À medida que Portugal se adapta à pandemia, há cada vez menos trabalhadores do Estado e das autarquias em teletrabalho. O número de funcionários públicos nesse regime era, a 15 de fevereiro, 60 mil, menos oito mil do que no primeiro confinamento, em 2020. No poder local, das 84 câmaras que responderam ao inquérito do JN, 51 reduziram o número de trabalhadores em teletrabalho do primeiro para o segundo confinamento; em abril, só seis ainda tinham mais de 40% dos funcionários a trabalhar em casa. No país, segundo o Instituto Nacional de Estatística, havia apenas 11,6% de portugueses em teletrabalho no fim de 2020, contra 23,1% durante o confinamento desse ano. Esta quarta-feira, o Parlamento discute uma futura lei do teletrabalho.

No final de abril de 2021, apesar de o teletrabalho permanecer obrigatório, só as autarquias de Lisboa, Santo Tirso, Portimão, Monforte, Óbidos e Alandroal mantinham 40% ou mais dos seus funcionários a trabalhar em casa (no Porto, eram 29%). Pampilhosa da Serra registou o desconfinamento mais veloz, passando de 90% dos trabalhadores em teletrabalho durante o segundo confinamento (entre janeiro e março) para apenas 0,5% em abril.