Grupo Bel assume maioria do capital da Flugraph

Tem "elevado potencial de crescimento no ramo imobiliário e hoteleiro", anuncia empresa em comunicado

O grupo empresarial português Bel adquiriu, através da sua subsidiária Mistério da Terra, uma posição maioritária no Grupo Flugraph.

Este conglomerado detém participações em sociedades com ativos estratégicos e, refere-se em comunicado, "elevado potencial de crescimento no ramo imobiliário e hoteleiro": Propriurbe, Propriedades e Urbanizações, Sociedade Agro-turística da Herdade do Rio Mourinho e Estalagem do Farol.

A aquisição tem "enquadra-se numa estratégia de expansão do Grupo Bel e de diversificação dos seus investimentos, reconhecendo-se um elevado potencial de valorização associado à concretização dos projetos em curso nas referidas sociedades", diz um comunicado do grupo.

O Grupo Bel, através do seu CEO, Marco Galinha, passará a integrar o Conselho de Administração da Flugraph.