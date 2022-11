Montepio paga 400 a 600 euros "extra" a trabalhadores que ganham até 2500 euros

JN/Agências Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Banco Montepio vai pagar em dezembro um apoio extraordinário de 400 a 600 euros aos colaboradores com salário mensal efetivo bruto até 2500 euros para mitigar o impacto da subida da inflação

"O Banco Montepio, considerando a subida acentuada da inflação e o consequente impacto na vida das famílias, aprovou um conjunto de medidas que incluem um apoio financeiro pontual e extraordinário, bem como a revisão de vários benefícios, incluindo o processamento no próximo mês de dezembro de um apoio extraordinário de 600 euros para colaboradores com retribuição mensal efetiva ilíquida (equivalente ao subsídio de férias ou Natal) até 1500 euros e de 400 euros em caso de retribuição entre 1500 euros e 2500 euros", anunciou o banco em comunicado.

Relativamente aos benefícios já em vigor, o Montepio diz ter sido aprovado, no Crédito Habitação ACT (via Acordo Coletivo de Trabalho), o aumento do "plafond" individual para 200 mil euros nas novas operações do processo ACT de 2023, o reforço do "plafond" global desta linha de crédito (para abranger maior número de pedidos de colaboradores) e a possibilidade de alargamento do prazo até 70 anos de idade (com limite de 40 anos de maturidade), "em situações comprovadas de agravamento acentuado no rendimento familiar".

PUB

No que respeita ao apoio escolar a filhos de colaboradores, o banco anunciou a renovação para 2023 do apoio complementar a todos os níveis de ensino, subsídio de material e de alojamento, o pagamento em dezembro do subsídio de material e de um trimestre de complemento escolar e a introdução de um novo apoio denominado 'Prémio de Excelência Escolar'.

"Foram ainda aprovadas outras medidas associadas aos créditos a colaboradores, para mitigação do agravamento das condições económicas, nomeadamente a possibilidade de alargamento de prazos e o acesso ao crédito Multifunções para consolidação de créditos e saneamento financeiro", avança o Montepio.

Segundo o banco, o Balcão do Colaborador "mantém-se disponível para analisar todas as situações reportadas e encontrar as melhores soluções para cada caso".