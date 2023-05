Mutares e Oaktree são favoritos na corrida à compra da Efacec

JN Hoje às 17:35 Facebook

Os fundos Mutares e Oaktree são os candidatos favoritos a ganhar a reprivatização da Efacec, avança o jornal "Eco". A decisão sobre o futuro dono da empresa com sede em Matosinhos deverá ser anunciada no Conselho de Ministro de amanhã.

Na corrida à compra de 71,73% da Efacec estão quatro candidatos - Mutares, Oaktree, Oxy Capital e Agrupamento Visabeira-Sodecia -, sendo que os dois primeiros estão entre os favoritos. "São as propostas mais fortes do ponto de vista do projeto industrial (Mutares) e das condições financeiras da operação (Oaktree)", segundo fonte citada pelo jornal digital de economia.

Embora ainda não se conheçam detalhes financeiros das propostas, é quase certo o cenário de perdão de dívida dos bancos e também dos investidores que compraram obrigações da Efacec, adianta ainda o Eco.

Recorde-se que a situação económica e financeira da empresa, que pertencia maioritariamente à empresária angolana Isabel dos Santos, tem vindo a piorar. No último ano, o Governo ainda encetou um processo de negociação com a DST que acabou por fracassar. Agora, o futuro da empresa deverá ficar decidido no Conselho de Ministros desta quinta-feira.