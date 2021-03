Os negócios que reabrem na segunda-feira. Esperança e receio de portas abertas

Miguel Amorim, Sandra Freitas, Salomé Filipe e Sofia Cristino Hoje às 10:07 Facebook

Confiança. Expectativa. Preocupação. Com três palavras apenas se define o sentimento de quem tem negócios que reabrem segunda-feira - como as livrarias, cabeleireiros ou stands de automóveis - ou que ganham novas valências - como as pastelarias, que poderão vender bebidas ao postigo.

O JN ouviu patrões e empregados que vão voltar ao local de trabalho. Desconhecem se este desconfinar será de curta ou longa duração, mas todos dizem que os prejuízos acumulados nos últimos meses tinham de ter um fim, porque o pé de meia está a esgotar-se.