Disponibilizar os serviços de todos os transportes da cidade numa única aplicação móvel é o conceito que a especialista em Mobilidade as a Service (Maas) apresentou no Mobi Summit. A ideia revolucionou o planeamento urbano e, agora, o passo seguinte é tornar o carro particular dispensável nas cidades.