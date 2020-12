150 mil funcionários públicos com salários mais baixos vão ter aumentos

JN Hoje às 11:17 Facebook

Subidas abarcam remunerações até 693 euros brutos, os vencimentos mais baixos na Função Publica, na faixa seguinte ao salário mínimo, que também pode aumentar.

São 150 mil os funcionários da administração pública que vão ver os salários aumentar no próximo ano. É, assim, um número maior do que o inicialmente julgado, isto num universo total de cerca de 700 mil trabalhadores do Estado que serão beneficiados por este aumento salarial.

A subida vai chegar aos rendimentos até 693,13 euros brutos, noticia esta quarta-feira o "Jornal de Negócios".

Ainda segundo o mesmo diário, o salário mínimo nacional também vai sofrer uma atualização, com um aumento que deverá ser superior aos 23,75 euros inicialmente previstos, para mais do que os 648,75 euros em 2021.

Os valores ainda não estão fechados. O montante do salário mínimo deverá ser acordado em reunião de concertação social, provavelmente já na próxima semana.

A atualização de salários para os trabalhadores do Estado ainda não tem data para ser debatida com os sindicatos da função pública, mas será para aplicar em 2021.