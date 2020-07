550 caixas de medicamento antigripal proibido em Portugal apreendidas em Leixões

JN/Agências Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu, através da Alfândega de Leixões, 550 caixas de medicamentos antigripais, cuja comercialização não está autorizada no mercado português, usados alegadamente como medicamentos para a covid-19.

Os medicamentos, segundo refere um comunicado divulgado pela AT, estavam camuflados em caixas apresentadas como contendo lâmpadas LED, com origem declarada em Hong Kong.

De acordo com a mesma informação, trata-se de "medicamentos antigripais comercializados no mercado chinês, utilizados alegadamente como medicamentos para a covid-19" e que, segundo a AT, "têm sido repetidamente objeto de tentativas ilegais de importação por outras vias, designadamente pela via postal".

Esta operação de fiscalização foi realizada sob a égide da Organização Mundial das Alfândegas, tendo sido concretizada pela Alfândega de Leixões com base na análise de risco desenvolvida pela AT.

As 550 caixas de medicamento apreendidas continham 19.800 doses individuais.