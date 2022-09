863 milhões de euros dão aos brasileiros segundo lugar nos vistos gold

Sónia Santos Pereira, Dinheiro Vivo Hoje às 09:30 Facebook

Aquisições no setor imobiliário foi a opção privilegiada para obter autorização de residência em Portugal. Brasileiros investiram 863 milhões de euros, só os chineses os ultrapassam no regime dos vistos gold.

Portugal continua a ser visto pelos brasileiros como um porto de abrigo para viver e trabalhar. Prova disso é que investiram mais de 863,6 milhões de euros para obter autorização de residência ao abrigo do regime dos vistos gold. Prestes a completar dez anos, este programa já aprovou 1123 passaportes dourados de cidadãos naturais do Brasil, número só suplantado pelos chineses, que garantiram até ao momento a atribuição de 5168 vistos.

A aquisição de imóveis foi a opção que os brasileiros privilegiaram para garantir a Autorização de Residência para Investimento (ARI), designação oficial do programa. Segundo os dados fornecidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, desde a entrada em vigor do regime e até julho foram aprovados 871 pedidos por compra de imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros, o que perfaz um investimento de 655,4 milhões de euros.

Lisboa e Cascais lideraram as preferências dos milionários brasileiros. As três maiores operações de investimento imobiliário para obtenção dos passaportes dourados elegeram a capital como destino, com os montantes aplicados a oscilar entre os 4,9 milhões de euros (a compra de valor mais elevado) e os 3,9 milhões de euros. O Top 5 do investimento brasileiro fecha com a aquisição de dois imóveis em Cascais, cidade que captou transações superiores a três milhões.

