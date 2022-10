À espera do Governo, partidos guardam trunfos para o Orçamento

Quase todos querem facilitar renegociações e dar benefícios no IRS, mas falta falar a Banca.

O regresso das moratórias, a simplificação da renegociação e das amortizações ou a criação de spreads máximos são algumas das medidas que os partidos já apresentaram para mitigar o impacto da subida de juros do crédito à habitação nas famílias. Só o PSD e a IL não têm propostas. O Governo já anunciou a suspensão da taxa de amortização e a redução da taxa de retenção de IRS para trabalhadores com crédito, mas está a preparar mais medidas com a Banca.