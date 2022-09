A incerteza económica não pode ser pretexto para adiar políticas de combate às alterações climáticas

Rute Coelho Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Afonso Camões, secretário-geral do Global Media Group, inaugurou esta manhã o Portugal Mobi Show, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, e lembrou que apesar da guerra, da crise energética e das previsões de recessão económica, estes são também tempos de oportunidade e transformação para a mobilidade.

"Inauguramos o Portugal Mobi Show com a consciência que o setor automóvel vive um momento de enormes desafios", afirmou Afonso Camões, secretário-geral do Global Media Group (GMG), ao abrir o evento que marca o terceiro dia da edição deste ano do Portugal Mobi Summit. Mas, no lançamento de "um novo polo daquele que é um evento de referência a nível europeu", o representante do GMG quis focar-se nas oportunidades que surgem em tempos difíceis.

Para Afonso Camões, a aceleração da mobilidade elétrica e o reforço de novas tendências como o uso da bicicleta como meio de mobilidade elétrica são dois exemplos destas oportunidades. A este propósito, o secretário-geral do GMG lembrou que, com três milhões de unidades produzidas anualmente, Portugal é atualmente um dos líderes de produção de bicicletas, com uma "indústria vocacionada para a exportação e para a liderança de mercado".

PUB

Assumindo que viver tempos de transformação como o atual "é um privilégio que a História nos dá", Afonso Camões aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos decisores políticos: "A guerra, a crise energética e a incerteza económica não pode ser pretexto para travar políticas ambientais de combate às alterações climáticas".