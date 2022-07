A maioria dos portugueses estaria disposta a abdicar do carro da empresa

Rute Coelho Hoje às 18:54 Facebook

57% dos portugueses estariam dispostos a trocar o automóvel da empresa por um subsídio mensal para viajar utilizando todos os meios de transporte disponíveis na app Free Now, incluindo táxis e scooters elétricas, revela um estudo da Free Now, em parceria com a Kantar

O estudo da Free Now, em parceria com a Kantar, tentou também perceber de que forma as empresas podem contribuir para soluções mais eficientes e sustentáveis de mobilidade.

Com o trabalho híbrido a transformar os padrões de deslocações ao longo dos últimos dois anos, a procura de cidades mais verdes e de deslocações mais rápidas e eficientes é cada vez mais uma prioridade.

Uma das conclusões do estudo é que o desejo de ter um automóvel próprio está a perder terreno, uma vez que 57& dos portugueses inquiridos estaria disposto a abdicar do carro da empresa tendo por alternativa um orçamento de mobilidade que se traduziria num subsídio mensal para utilizar todos os transportes disponíveis na app Free Now, incluindo táxis e scooters elétricas.

73% dos inquiridos considerariam atrativo se o seu empregador financiasse como alternativa o Orçamento de Mobilidade, colocando Portugal como o terceiro país da Europa com mais interesse em ter disponível esta opção, ficando apenas atrás da Itália e Roménia, revela o site Smart Cities que divulgou o estudo.

Mais: 53% dos portugueses até admitiram que iriam mais vezes ao escritório se tivessem disponível um Orçamento de Mobilidade.

Também há um lado negativo nas conclusões do inquérito. O estudo da Free Now revela que os portugueses, em comparação com os outros europeus, ainda são dos mais ligados ao seu próprio carro da empresa. E apenas 1 em cada 4 inquiridos diz que o seu empregador está atualmente interessado nas emissões causadas pela mobilidade dos seus colaboradores que se deslocam para o trabalho ou em viagens de negócios.

46% dos inquiridos acreditam que a tendência será para uma redução das viagens em contexto de trabalho.