A nova era da mobilidade está em destaque na cimeira de Cascais

Acompanhe em direto, hoje, amanhã e sexta-feira, as sessões, as entrevistas, os keynotes ou os webinares com dezenas de especialistas, que a partir do Centro Cultural de Cascais vão debater os maiores desafios do presente e do futuro.

O Portugal Mobi Summit está de volta. Desde hoje a sexta-feira, dia 9, os temas urgentes para a sustentabilidade das cidades entram na cimeira do Centro Cultural de Cascais. A inovação, os novos paradigmas acelerados pela pandemia, a transição energética, o planeamento urbano, o boom da micromobilidade, as revoluções do 5G e da IoT são alguns dos debates a não perder e que, por isso mesmo, serão transmitidos em direto nos sites do DN, do JN, da TSF, do Dinheiro Vivo, do Motor24 e portugalms.

Todas as plataformas do Global Media Group vão acompanhar minuto a minuto e no formato bilingue (português/inglês e inglês/português) as sessões, keynotes, webinares ou entrevistas, que juntam os mais destacados especialistas nacionais e internacionais na maior cimeira portuguesa de mobilidade. Não se trata de um encontro exclusivo para os peritos. A porta está aberta para empreendedores, estudantes, ambientalistas, gestores, investigadores ou qualquer cidadão consciente de que os desafios do presente e do futuro apelam à mobilização de todos. Esta é a oportunidade para refletir sobre os caminhos que teremos de trilhar e as soluções, que já começam a ser experimentadas na indústria automóvel, no planeamento urbano, na transição para as energias limpas ou nos sistemas de transportes.

Só para aguçar a curiosidade, levantamos a ponta do véu. Nidhi Gulati, diretora da Projects for Public Spaces, vai trazer para o debate os centros urbanos inclusivos e capazes de conter os conflitos sociais. Miguel Lores, alcaide de Pontevedra, contará o que mudou na cidade espanhola desde que os carros foram banidos, em 1999. Steve Oldahm, da Carbon Engineering, partilhará a sua ambição de espalhar pelo planeta as fábricas que capturam o CO2 da atmosfera. Haverá espaço ainda para entender o papel do digital e do teletrabalho, debater as questões de segurança que vieram com o big data ou olhar para as etapas da mobilidade elétrica até à descarbonização. Ao palco da cimeira vão subir também António Costa Silva, autor do plano de recuperação económica, Miguel Stilwell d"Andrade, CEO interino da EDP, Hugo Santos Mendes, o novo secretário de Estado adjunto e das Comunicações, ou Elisa Ferreira, comissária europeia para a Coesão e Reformas, que encerrará o PMS2020.

Desligamos, por fim, o digital e seguimos até ao Passeio Marítimo de Carcavelos, onde, das 11.00 às 19.00 dos dias 10 e 11 de outubro, acontece a Feira da Mobilidade do Futuro. É o culminar da cimeira organizada pelo Global Media Group e pela EDP, em parceria com a Via Verde, a Volkswagen, o CEiiA e a Câmara Municipal de Cascais. Fica aqui o convite a todas as famílias para um fim de semana à beira-mar carregado de tecnologias recém-chegadas ao mercado, test-drives, jogos ou circuitos para a micromobilidade elétrica.

Veja tudo sobre mobilidade e o Portugal Mobi Summit em www.portugalms.com