A nova vida dos setores que reabrem amanhã

O Governo prolongou a situação de calamidade até 14 de junho, mas levanta, a partir de amanhã, dia 1 de junho, o dever geral de recolhimento em vigor desde 19 de maio.

O calendário da terceira fase de desconfinamento inclui o regresso de 235 mil crianças dos três aos seis anos aos jardins de infância e pré-escolar, a reabertura dos centros comerciais (à exceção da região de Lisboa e Vale do Tejo), das lojas com mais de 400 metros quadrados e dos ginásios (embora sem acesso aos balneários). Sempre com as novas regras de distanciamento.