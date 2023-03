A persistência como arma para vencer o desânimo no desemprego

Ricardo Reis Costa Hoje às 09:17 Facebook

José Eduardo Faria é mestre em Psicologia e está desempregado. Ocupa o tempo com voluntariado.

Psicólogo de formação, José Eduardo Faria sabe que a persistência é um elemento-chave para superar as adversidades e continuar a acreditar em dias melhores, mesmo quando nada parece correr bem. Aos 30 anos, este mestre em Psicologia pela Universidade do Minho está sem emprego desde dezembro de 2021, altura em que saiu de uma instituição de solidariedade social que presta apoio a pessoas com deficiência, em Braga. De lá para cá, tem batido a várias portas, sempre sem sucesso, ao mesmo tempo que investe na sua própria formação para poder ganhar competências.

"Estou a acabar uma especialização em psicologia do desporto, que acredito que possa ser uma mais-valia para o meu currículo e para o meu futuro profissional", conta o bracarense, que está também a "dar apoio" a jovens praticantes de boccia na Associação de Paralisia Cerebral de Braga em "regime de voluntariado", dois dias por semana, além de frequentar as formações que lhe são indicadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).