A BMW, um dos maiores e mais prestigiados fabricantes automóveis do mundo, está a investir cada vez mais na mobilidade sustentável e tem dado especial ênfase à produção de veículos elétricos. "Neste momento estamos a tentar eletrificar o máximo possível a nossa frota. A BMW acredita que é um passo bastante importante para o futuro, tanto a nível da mobilidade no seu pleno, como para o meio ambiente", explicou Pedro Dias, BMW Genius.

Além do i3 - que tem uma autonomia de 300 quilómetros -, a marca tem vários híbridos plug-in, que vão desde o Série 2 ao BMW X5. "Num futuro próximo vamos lançar o BMW iX3 e o BMW i4, que são a nossa grande aposta a nível de mobilidade 100% elétrica. São carros que se destinam a uma mobilidade dentro da cidade, mas não exclui a sua possibilidade em estrada", disse o responsável. E acrescentou: "Os híbridos plug-in dão-nos outro conforto, neste momento, para estrada. E podemos retribuir a melhor parte do motor elétrico - podemos fazer um condução 100% elétrica - e guardar a parte da combustão para mais tarde."

Pedro Dias referiu que os modelos híbridos plug-in são muito procurados pelas empresas mas também por particulares. "A nível do 100% elétrico, a procura é menor, mas existe e está a crescer", realçou.

Mas será que os fãs da BMW, habituados a carros de gama alta, com motores potentes, se deixam seduzir pelas versões elétricas ou híbridas? "Neste momento, estes carros conseguem contribuir para um maior prazer de condução e a uma maior sensação de thrilling que temos a conduzir um carro." E explica porquê: "Estes modelos têm uma particularidade. Quando temos um motor elétrico, temos o binário disponível no momento, ou seja, isto faz com que tenhamos a sensação de uma grande potência no motor. Há muitos carros que são apenas a combustão que não têm a performance de um híbrido porque eu tenho o melhor dos dois mundos. Tenho a potência toda disponível no momento e tenho um motor a combustão que me apoia para progredir na potência e performance do carro."