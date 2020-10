Hoje às 19:17 Facebook

Depois do Carocha e do Golf, a Volkswagen espera que o lançamento do ID.3 represente a terceira revolução na história da marca. Duarte Neves, gestor comercial, aponta a autonomia, a dimensão interior, as performances e a facilidade de manobrar como os pontos fortes deste modelo elétrico, que esteve à mão de todos durante o fim de semana na Portugal Mobi Summit, no Passeio Marítimo de Carcavelos.