Abono de família vai ser dado de forma automática

O Governo lança, esta segunda-feira, o programa "Clic", que visa a transformação digital da Segurança Social e a sua desburocratização. Trata-se de um investimento de 200 milhões de euros, suportado pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), que prevê, por exemplo, que empresas e cidadãos deixem de ser obrigados a entregar milhões de declarações e que prestações como o abono de família passem a ser atribuídas automaticamente.

O programa, que vai ser apresentado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, começou a ser desenhado há um ano e vai ser implementado de forma gradual até 2026. Altura em que, segundo o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, "teremos uma Segurança Social com um novo rosto, com outra capacidade de chegar às pessoas, mais eficiente e menos burocrática".

Total de 85 medidas