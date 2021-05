Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Para comemorar os 133 anos do Jornal de Noticias, o JN e a revista Evasões proporcionaram aos seus leitores uma experiência de prova de vinhos. O evento foi conduzido pelo crítico gastronómico Fernando Melo e pelo enólogo Domingos Soares Franco, a partir do restaurante e wine bar Wine Corner, do Grupo José Maria da Fonseca, em Setúbal.