Adesão ao IVAucher quase duplicou no último mês

Remate do valor acumulado em lazer e cultura durante o verão começa no próximo dia 1 de outubro.

No último mês, quase duplicou o número de contribuintes que se inscreveu no programa que permitirá rebater os descontos acumulados no âmbito da iniciativa IVAucher. A 23 de agosto, havia 180 mil inscritos, até ontem já eram 320 mil. O valor total acumulado ainda está a ser apurado pelas Finanças, mas poderá ser descontado nas compras feitas nos setores de restauração, alojamento e cultura aderentes, a partir de 1 de outubro. Já há, pelo menos, 600 empresas aderentes.

O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, assina, esta terça-feira, os compromissos de honra de participação no programa pelas entidades emitentes de cartões bancários, permitindo que os descontos sejam creditados diretamente na conta bancária do contribuinte.